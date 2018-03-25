عامل يتحرش بطفلة أمام استراحة ضباط الشرطة

القاهرة(صدى):

تحرش عامل عشريني مصري بطفلة لم تتجاوز الـ 13 عاما، بالقرب من نقطة استراحة لضباط الشرطة ، دون أن يأخذ في الحسبان أنه من السهل ضبطه أثناء فعلته المشينة.

فبعدما أقبل العامل على التحرش بالفتاة سرعان ما استغاثت صارخة بقولها ” الحقوني ” فتحرك الضباط والأهالي تجاه مصدر الصوت، ونجحوا في القبض على المتحرش.

وبدأت الواقعة فور خروج الفتاة من أحد الأبراج السكنية، عقب حضورها أحد الدروس الخصوصية، وخلال سيرها أمام استراحة ضباط الشرطة، المتواجدة هُناك، تحرش بها جنسيًا عامل بالغ من العمر 28 عامًا، فبدأت الطفلة، في الصراخ، ما دفع الخدمة المُعينة لملاحظة الحالة الأمنية لاستراحات الضباط، والأهالي إلى التدخل.

وأقرّت الطفلة أنُها أثناء خروجها من أحد الدروس الخصوصية، تحرّش بها العامل، وأقر المتهم بارتكابه للواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.