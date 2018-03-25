تفاصيل تغيب مواطنة شابة عن منزلها بعد تعنيف والدها لها
أحيلت قضية الفتاة المتغيبة عن منزلها بمدينة صفوى لفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قامت بالتحقيق في الواقعة على خلفية وسم متداول عنوانه ” أنقذوا طيف ” .
وتبين أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، تعرضت للتعنيف من قبل والدها، الذي أبلغ مركز شرطة صفوى بتغيب ابنته.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2642 ] نشر منذ 3 ساعات
والله مشكله .. الواحد يخاف يكلم عياله ..
الشايب[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ام روان[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله هذا الزمن التعيس اصبح الأب لا يستطيع تربيه ابناءه وأصبحت قوانين الغرب هي من تحكمنا وتشجع على عقوق الأبناء خاصه البنات
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 48 دقيقة
كثرة مشاغل الحياة والاب لايرى بناته واطفاله الا نادرا وكذلك ربما ارهاقهم له يجعله يرد ويعاملهم بشي من القسوة لضيق وقته وكثرة مشاغله.وهذا يترك انطباع لديهم ونفسية سيئة عندهم وينظرون له على انه لايهتم بهم والحقيقة العكس .لكن ليس لديه ذاك الوقت الكافي.ممايتنج عنه تصرفات من الابناء ..مثل هذي وغيرها اما من يعنفهم عن قصد فلاخير فيه ..ويجب ان يتعاقب.
علي[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله لايبلانا بشر
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (14)
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4201 ] نشر منذ 47 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
اللهم اصلح احوالنا
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 20 دقيقة
العنف ليس الحل الناجع والفعال في تربية الأبناء
بل الحوار والرفق بحكمة والحاح الدعاء لهما بالهداية والرشد والصلاح هو سبيل النجاة
ايها الأب ايتها الأم
لماذا تضعون حواجز اسمنيه بينكما وبين ابنائكم
لماذا تصرون ع للغو العنف الأسري ألممنهج حد الأفراط والقسوة ضدهم
لماذا تجعلون ابناءكم تضيق بهم الدنيا بما رحبت
حتى تتلقفهم ايادي البغي والعدوان ويتم ضياعهم من بين ايديكم
بسببكما اما للذهاب للمخدرات والمسكرات واما احتضانهم بأيدي
الجماعات المتشددة التكفيرية بتجنيدهم وغسل عقولهم