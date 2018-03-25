تفاصيل تغيب مواطنة شابة عن منزلها بعد تعنيف والدها لها

نايف السالم(صدى):

أحيلت قضية الفتاة المتغيبة عن منزلها بمدينة صفوى لفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قامت بالتحقيق في الواقعة على خلفية وسم متداول عنوانه ” أنقذوا طيف ” .

وتبين أن الفتاة البالغة من العمر 16 عاما، تعرضت للتعنيف من قبل والدها، الذي أبلغ مركز شرطة صفوى بتغيب ابنته.