الشؤون الإسلامية تعتزم استبعاد كل مَن يثبت صلته أو تعاطفه تجاه الإخوان

حمود العنزي (صدى):

اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجموعةً من الإجراءات الحازمة ضمن خطتها لاستبعاد أعضاء الجماعات المتطرفة وبينها جماعة الإخوان المسلمين من إمامة المساجد والخطابة بالمملكة.

وقال نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، إن الوزارة عازمةٌ على استبعاد كل مَن يثبت له صلة أو تعاطف أو ميول إلى أفكار جماعة الإخوان.

وأضاف أن الوزارة استحدثت برامج لإعادة التأهيل العلمي للقائمين بالتوجيه في المنابر والمجالس والإدارات الفرعية، إلى جانب مراقبة المحتوى في منابر الجمعة والمناشط الدعوية عبر لجان جديدة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في الأمن الفكري، والمتابعة الدورية والاختبارات للأئمة والخطباء والدعاة.