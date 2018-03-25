الشؤون الإسلامية تعتزم استبعاد كل مَن يثبت صلته أو تعاطفه تجاه الإخوان
اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجموعةً من الإجراءات الحازمة ضمن خطتها لاستبعاد أعضاء الجماعات المتطرفة وبينها جماعة الإخوان المسلمين من إمامة المساجد والخطابة بالمملكة.
وقال نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، إن الوزارة عازمةٌ على استبعاد كل مَن يثبت له صلة أو تعاطف أو ميول إلى أفكار جماعة الإخوان.
وأضاف أن الوزارة استحدثت برامج لإعادة التأهيل العلمي للقائمين بالتوجيه في المنابر والمجالس والإدارات الفرعية، إلى جانب مراقبة المحتوى في منابر الجمعة والمناشط الدعوية عبر لجان جديدة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في الأمن الفكري، والمتابعة الدورية والاختبارات للأئمة والخطباء والدعاة.
زائر[ عدد التعليقات: 1305 ] نشر منذ 1 ساعة
الوطن يعاني من ازمات اقصاديه و فساد وفي حالة حرب تحتاج لكل ابناء الوطن للدفاع و الوقوف صفا واحد وﻻ نسمع لاجهزة الاعلام المعاديه التي تعمل علي التفرقه و تشتيت الجهود بحروب ثانويه و جبهات داخليه لاضعاف القوي الوطنيه .
الشاعر[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 59 دقيقة
خلصنا من شماعة داعش والان شماعة الاخوان
حسبي الله ونعم الوكيل
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 50 دقيقة
الاخوان افرادها جماعة متشددة
متزمتين متطرفين
جماعة متلبسة بعباءة الدين الحنيف بدين الله
من اجل اهداف سياسية هم رأس الأفعى والبلاء
يجب استأصال هذا السرطان الخبيث
من كل من يحمل هذا الفكر او التوجه او حتى
يتعاطف مع هذه الشرذمة العينة
افصلوهم من الخطابة والامامة واسجنوهم
هم والرافضة اشد خطراً علينا من اليهود والنصارى