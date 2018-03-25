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اليوم..استقبال طلبات رخص البسطات الرمضانية

اليوم..استقبال طلبات رخص البسطات الرمضانية
نايف السالم(صدى):

تبدأ بلدية البلد الفرعية التابعة لأمانة جدة، اليوم الأحد، في استقبال طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البسطات الرمضانية، وتنتهي الخميس الموافق 10-8- 1439 هـ.

ومن المقرر بدء مرحلة توزيع البسطات بالقرعة بمقر البلدية يوم الأحد الموافق 20-8- 1439 هـ، ومن ثم إصدار الرخص والتسليم على الطبيعة.
وتمنح التراخيص حق مزاولة البيه في عدد من الأنشطة تضمن : المعجنات ، والتمور، والبليلة، والحلويات الشعبية، والأجبان، والمكسرات، والبخور والعود.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9305 ] نشر منذ 55 دقيقة

اللهم بلغنارمضان وكل من نحب باحسن حال

يا حبي لشارع الميناء في جدة ايام رمضان وكبدة وبليلة البلد

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