اليوم..استقبال طلبات رخص البسطات الرمضانية

نايف السالم(صدى):

تبدأ بلدية البلد الفرعية التابعة لأمانة جدة، اليوم الأحد، في استقبال طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البسطات الرمضانية، وتنتهي الخميس الموافق 10-8- 1439 هـ.

ومن المقرر بدء مرحلة توزيع البسطات بالقرعة بمقر البلدية يوم الأحد الموافق 20-8- 1439 هـ، ومن ثم إصدار الرخص والتسليم على الطبيعة.

وتمنح التراخيص حق مزاولة البيه في عدد من الأنشطة تضمن : المعجنات ، والتمور، والبليلة، والحلويات الشعبية، والأجبان، والمكسرات، والبخور والعود.