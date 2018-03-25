منتخب إسبانيا يستبعد سيلفا في ظروف غامضة

ماجد محمد(صدى):

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس السبت أَ ن ديفيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، استُبعد من تشكيلة المنتخب الوطني لأسباب شخصية.

وأكد سيلفا، الفائز بكأس العالم 2010، لمدة 71 دقيقة في تعادل إسبانيا 1-1 مع ألمانيا وديا أمس الأول الجمعة لكن من المرجح أن يغيب عن مواجهة الأرجنتين باستاد واندا متروبوليتانو في مدريد بعد غد الثلاثاء.

وقال الاتحاد الاسباني لكرة القدم في حسابه على تويتر: «تم استبعاد ديفيد سيلفا من تشكيلة المنتخب الوطني لأسباب شخصية».

وغاب سيلفا عن عدة مباريات لسيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، وأعلن في يناير أن ابنه ماتيو ولد “قبل الأوان”.