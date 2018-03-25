بالفيديو..ضحك هستيري لعريس لحظة رؤية عروسته
أظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رؤية عريس لعروسته بفستان الزفاف، مندهشا.
ودخل العريس في نوبة ضحك هستيرية بعدما رأى عروسته بالفستان الأبيض، ولم يستطيع تملك نفسه والسيطرة على رد فعله.
ووثق الفيديو أصدقاء العريس والعروس، متمنيين لهم دوام الفرحة والحب والمودة.
-First look ❤يا عيني ده اتصدمـ 😂😍
Posted by Infinity ∞ on Thursday, February 8, 2018
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 2974 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدهم
يضحك على الفستان اللي بعد كم ساعه سوف يتم رميه-مركز عليه بالمره-
رند[ عدد التعليقات: 8567 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂الله لاتبلاني
داخل السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ويضحك بهستيريا الله من زود الفهاوة.
مدري لو إنها ضحكة الموت بالضبط مثل رقصة الموت.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 986 ] نشر منذ 7 دقائق
متمنيين لهم دوام الفرحة والحب والمودة