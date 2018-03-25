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بالفيديو..ضحك هستيري لعريس لحظة رؤية عروسته

بالفيديو..ضحك هستيري لعريس لحظة رؤية عروسته
نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رؤية عريس لعروسته بفستان الزفاف، مندهشا.

ودخل العريس في نوبة ضحك هستيرية بعدما رأى عروسته بالفستان الأبيض، ولم يستطيع تملك نفسه والسيطرة على رد فعله.

ووثق الفيديو أصدقاء العريس والعروس، متمنيين لهم دوام الفرحة والحب والمودة.

-First look ❤يا عيني ده اتصدمـ 😂😍

Posted by Infinity ∞ on Thursday, February 8, 2018


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2974 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسعدهم
يضحك على الفستان اللي بعد كم ساعه سوف يتم رميه-مركز عليه بالمره-

[ عدد التعليقات: 8567 ] نشر منذ 2 ساعتين

😂😂الله لاتبلاني
داخل السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ويضحك بهستيريا الله من زود الفهاوة.
مدري لو إنها ضحكة الموت بالضبط مثل رقصة الموت.

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