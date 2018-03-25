بالفيديو..ضحك هستيري لعريس لحظة رؤية عروسته

نورة الشهري (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة رؤية عريس لعروسته بفستان الزفاف، مندهشا.

ودخل العريس في نوبة ضحك هستيرية بعدما رأى عروسته بالفستان الأبيض، ولم يستطيع تملك نفسه والسيطرة على رد فعله.

ووثق الفيديو أصدقاء العريس والعروس، متمنيين لهم دوام الفرحة والحب والمودة.