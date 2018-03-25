بالصور.. تصادم جماعي بسبب الغبار على طريق الشمال الدولي غرب عرعر

نايف السالم(صدى):

وقع تصادم جماعي على طريق الشمال الدولي غرب عرعر، فيما استنفرت الجهات ذات العلاقة للوقوف على الحادث، بسبب الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وقام رجال أمن الطرق بمباشرة حادث التصادم الجماعي وأوقفوا الحركة المرورية مؤقتا حتى انتهاء حالة انعدام الرؤية وذلك حفاظاً على أرواح المسافرين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد حذرت من استمرار نشاط الرياح الجنوبية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الافقية على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية.