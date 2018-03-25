نظام لضمان حقوق المسنين يسمح بالعمل بعد سن الـ 60

علي القحطاني (صدى):

أوشك إعداد نظام حقوق كبار السن عل إنهاء مراحله الأخيرة، وهو يشمل عدة مميزات لمن هم فوق الـ60 عاما.

ويتيح النظام الفرصة لكبار السن العمل في حالة القدرة عليه، إضافة إلى حصولهم على الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية، وضرف معونة شهرية للعاجزين منهم.

ويهف النظام إلى تعزيز مكانة كبار السن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم واستقرارهم، وضمان رعايتهم أسريا ومجتمعيا، كما يهدف إلى إشراك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم.