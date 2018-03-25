أوروبا تغضب.. تظاهرات ضد أردوغان بشـأن عملياته في عفرين

أنقرة(صدى):

في رد فعل قوي من المجتمع الأوروبي، خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة بعدة مدن أوروبية لا سيما فى باريس، اعتراضا على العملية العسكرية التركية فى مدينة عفرين السورية.

وشارك المتظاهرون ـ البالغ عددهم حوالى 4000، بحسب المنظمين، و 2700 وفق للشرطة ـ فى وقفة بشمال باريس حاملين لافتات مناهضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومنددة ” بالتطهير العرقى الذى تقوم به تركيا والمرتزقة الجهاديين التابعين لها فى عفرين ، وكذلك بصمت المجتمع الدولي”.

كما تم الاعلان عن مظاهرات فى ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد ، وتجمع نحو ألف شخص فى مدينة هامبورج الألمانية.

يذكر أن أنقرة شنت عملية عسكرية ضد مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا بدعوى طرد وحدات حماية الشعب الكردية ، وهى ميليشيا تعتبرها تركيا “إرهابية” ، ولكنها حليف الولايات المتحدة فى الحرب ضد (داعش).

وسيطرت تركيا وحلفاءها من المتمردين السوريين على القطاع بأكمله فيما فر نحو 167 ألف شخص أمام تقدم القوات التركية ، وفقا للأمم المتحدة.