أوروبا تغضب.. تظاهرات ضد أردوغان بشـأن عملياته في عفرين
في رد فعل قوي من المجتمع الأوروبي، خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة بعدة مدن أوروبية لا سيما فى باريس، اعتراضا على العملية العسكرية التركية فى مدينة عفرين السورية.
وشارك المتظاهرون ـ البالغ عددهم حوالى 4000، بحسب المنظمين، و 2700 وفق للشرطة ـ فى وقفة بشمال باريس حاملين لافتات مناهضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومنددة ” بالتطهير العرقى الذى تقوم به تركيا والمرتزقة الجهاديين التابعين لها فى عفرين ، وكذلك بصمت المجتمع الدولي”.
كما تم الاعلان عن مظاهرات فى ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد ، وتجمع نحو ألف شخص فى مدينة هامبورج الألمانية.
يذكر أن أنقرة شنت عملية عسكرية ضد مدينة عفرين فى شمال غرب سوريا بدعوى طرد وحدات حماية الشعب الكردية ، وهى ميليشيا تعتبرها تركيا “إرهابية” ، ولكنها حليف الولايات المتحدة فى الحرب ضد (داعش).
وسيطرت تركيا وحلفاءها من المتمردين السوريين على القطاع بأكمله فيما فر نحو 167 ألف شخص أمام تقدم القوات التركية ، وفقا للأمم المتحدة.
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