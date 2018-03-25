رواد ” تويتر ” يتفاعلون مع آل الشيخ بشأن المصارع السعودي

نواف السالم(صدى):

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع تغريدة لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بعدما تساءل عن اليوم الذي سنرى فيه مصارعاً سعودياً.

وكان حساب اتحاد المصارعة الحرة ” WWE ” قد نشر تغريدة أعلن خلالها عن منافسات رويال رامبل التي ستقام في المملكة للمرة الأولى يوم 27 أبريل المقبل بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وطالب من الجمهور بالمسارعة لحجز التذاكر، ورد عليهم تركي آل الشيخ بقوله: “متى ممكن نشوف مصارع سعودي؟ “.

وقام الرواد بالرد على تغريدة تركي آل الشيخ، فمنهم من طالبه بالمشاركة في البطولة ورأوا أن بنيته تؤهله ليكون مصارعاً، بينما تساءل البعض عن إمكانية الاستعانة بأصدقائهم لمساندتهم أثناء المباريات.

وتشهد الرويال رامبل 7 نزالات على ألقاب مختلفة، وبمشاركة عدد من أبرز نجوم المصارعة في العالم، من بينهم جون سينا وتريبل اتش وبراي وايت وبرون سترومان وغيرهم، ويمكن للجمهور شراء التذاكر بدءاً من يوم 31 مارس الجاري.