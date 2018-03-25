بالصور..جون سينا بملابس النينجا

نورة الشهري (صدى):

تجمع عدد كبير من نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز نكلوديون للأطفال 2018 بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقام النجوم بالمرح والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وتم توزيع الجوائز من خلال عروض موسيقية وكوميدية مميزة، وبحضور المذيع المصرى باسل الزارو وجون سينا المصارع الدولى المشهور.

ولأول مرة يقدم فيها النجم جون سينا عرضاً عالمياً كهذا وهو من أكثر الشخصيات المحبوبة فى عائلة Nickelodeon على المستوى العالمي، مع العلم أنه حظى بتجربة مشابهة فى وقت سابق عندما قدم حفل جوائز اختيار أطفال استراليا فى عام 2008، إضافة إلى مشاركته فى الترويج لحفل جوائز اختيار أطفال المملكة المتحدة الأول فى عام 2007 حين أذهل الأطفال بالطين الذى لون جسده.