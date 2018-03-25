” متحدث مرور جازان الشريف” يشارك بدورة المتحدث الرسمي والتواصل مع وسائل الإعلام

حسين العلي(صدى):

يشارك المتحدث الرسمي بإدارة المرور بمنطقة جازان المقدم فواز بن يحي الشريف في دورة بعنوان ” المتحدث الرسمي في القطاعات الأمنية والتواصل مع وسائل الإعلام ” والتي تقام بمدينة الرياض لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف البرنامج إلى التعرف على أهمية التعامل والتواصل مع وسائل الاعلام المختلفة بمهنية عالية ومعرفة أبرز الطرق والآليات من قبل المتحدثين الرسمين في القطاعات الأمنية بكافة المناطق لإيصال المعلومات والبيانات الإعلامية بكل يسر وسهولة.

“صحيفة صدى ” تتمنى للمتحدث الرسمي بمرور جازان المقدم فواز الشريف التوفيق ، في مجال عمله بما يعود بالنفع والفائدة من تنفيذ البرنامج.