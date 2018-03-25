  • الأحد 25

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. العمالة المنزلية: للعامل حق الحصول على إجازة شهر مدفوعة الأجر

العمالة المنزلية: للعامل حق الحصول على إجازة شهر مدفوعة الأجر

العمالة المنزلية: للعامل حق الحصول على إجازة شهر مدفوعة الأجر
علي العنزي(صدى):

أكد برنامج العمالة المنزلية ” مساند ” أنه للعامل حق الحصول على إجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال أمضى عامين ورغب في التجديد لفترة مماثلة.

وجدد البرنامج رفضه تعريف الراتب المقدم من المؤسسات والشركات ، وكذلك كشوفات الحساب البنكية للموافقة على استقدام العمالة المنزلية.

وشدد على أهمية تقديم تعريف بالراتب من المؤسسة العامة للتأمينات ،وشهادة بنكية إلكترونية رسمية شخصية مختومة توضح الرصيد الحالي بما لايتجاوز ثلاثة أشهر.


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15327 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعين افتحو اندونيسيا مثل اول

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 29 دقيقة

طيب لهم حقوق انهاء خدمه والا بدون 😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *