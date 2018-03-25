في استهانة بحياة الركاب..طياران يرقصا مع بومة داخل قمرة القيادة
تسبب مقطع فيديو متداول يوثق لحظة رقص طيار ومساعده مع ” بومة ” بتطبيق سناب شات ،داخل قمرة الطائرة في إيقافهما عن العمل.
وظهر المساعد الأول للطيار وهو يرقص داخل قمرة القيادة مع البومة التي وفرها سناب شات، على ارتفاع 38 ألف قدم من سطح البحر.
ومن جانبه أكد المتحدث باسم شركة الطيران البريطانية، أنه يتم أخذ ماحدث على محمل الجد، وأنه يتم التحقيق مع الطيارين المشاركين في الفيديو.
وأوضح أن ما فعلاه لايرقى لمستوى المعايير العالية التي تتوقعها الشركة من طياريها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15327 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو
alfahd42[ عدد التعليقات: 15327 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب والكابتن نواف صار شي معه ولا لان الاداره راضيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 31 دقيقة
طيب