تفاصيل الحجز على ممتلكات رئيس كتابة عدل وزوجاته الـ3 وأبنائه

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مطلعة حجز ممتلكات رئيس كتابة عدل بالمملكة وممتلكات زوجاته الثلاثة، وأبنائه ،الثابتة والمنقولة ومنعه من التصرف فيها، ، وذلك على خلفية مخالفات منسوبة إليه إبان فترة عمله.

وبعث النائب العام الشيخ سعود المعجب خطابا إلى وزارة العدل يتضمن بيان أرقام وهويات ثلاث زوجات لرئيس كتابة عدل سابقا و29 ابنا وبنتاوكانت وزارة العدل أعلنت في يناير 2017 م، عن كف يد رئيس كتابة عدل وعدد من الموظفين بالوزارة، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور قدرت قيمته بـ 400 مليون.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن الصك المزور يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال، مشيرًا إلى أن الوزارة تلتزم بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تتم إدانتهم، كما تتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذه القضية وغيرها من القضايا؛ لتحقيق وتنفيذ توجيهات القيادة القاضية بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين.