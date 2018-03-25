قرار سييرا بمشاركة فلاتة بمباراة الباطن من عدمه خلال أسبوع

ماجد محمد(صدى):

يتحدد خلال الأسبوع الحالي، القرار النهائي حول مشاركة اللاعب عدنان فلاتة في مباراة الباطن السبت المقبل على ملعب نادي الباطن من عدمه.

ويأتي ذلك ضمن مباريات دور نصف النهائي في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، إذ يواصل اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي على موضع إصابته في مفصل القدم.

وبدأ المدرب في تجهيز محمد قاسم من أجل تعويض غياب فلاتة في حال عدم جاهزيته الكاملة للمشاركة في مواجهة الباطن الحاسمة.

وحرص محمد قاسم على تقديم أداء جيد في مباراة الفيصلي الودية أمس الأول.

يخوض الفريق الاتحادي ثاني لقاءاته الودية غدا (الإثنين) على الملعب الرديف بالجوهرة، وسيسعى المدرب سييرا للاستفادة من اللقاء الودي بالاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين للقاء الباطن الذي يطمح من خلاله لتحقيق فريقه الفوز والوصول للمباراة الختامية وحصد الكأس الغالية.