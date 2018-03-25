بالفيديو.. قساوة قلب رجل على قط جائع

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قاسي يبرز مدى نقص الإنسانية التي تكون بداخل البعض لدرجة أنه لا يريد أن يعطف حتى على الحيوان.

الفيديو يظهر قط يستعطف رجل أثناء تناوله الطعام على أحد المقاهي، ولكن الرجل يتجاهله تمام دون أن يعطف عليه بقطعة من طعامه، وهو ما أثار استياء نشطاء ” السوشيال ميديا ” معبرين عن تعاطفهم مع القط الجائع.