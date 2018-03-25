مختصة أسرية تكشف نتيجة تكفل العريس بجميع التزامات الزواج

نورة الشهري (صدى):

يلزم الشرع الأصلي الزوج بالتكفل بإعداد وتجهيز بيت الزوجية، كما أن الزوجة غير مطالبة هى وأهلها بتجهيز أي شىء، وهو الأمر الذي أعاد إعلانه مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية منذ فترة قصيرة استنادًا على شرع الإسلام الأصلى والنظام الذى كان يتم تطبيقه قديمًا.

وأوضح المركز فى فتوى له عبر موقعه الالكترونى أنه المقرر فى شريعة الإسلام أن الزوج وحده هو المسئول عن تجهيز وإعداد بيت الزوجية.

وإذا ما تم تطبيق الشرع الأصلي بتكفل الزوج بكل شيء، هل سيكون لذلك تأثير في إقبال الشباب على الزواج والأثر النفسى الذى يعود عليهم؟.

ومن جهتها، قالت لانا محي خبيرة العلاقات الأسرية: “لو اتطبق نظام يلزم الشباب بالتكفل بكل شيء في الزواج أكتر من نص الشباب مش هيتجوزوا لأنهم هيكونوا ملزمين بتجهيز الشقة بالمطبخ والشبكة والمهر وكل حاجة”.

وأوضحت أن كثيرًا من الشباب يتأخرون فى الزواج بالرغم من المشاركة فى التجهيزات مع الشريك الآخر لعدم قدرتهم المادية على التجهيز بالرغم من الشراكة فإذا تحملوا كل شىء لن يقبلوا على الزواج ومتوقع أن تزيد نسبة العنوسة.