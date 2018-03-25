أسباب رفض توخيل تدريب بايرن ميونخ الموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

رفض توماس توخيل، المدير الفنى لفريق بوروسيا دورتموند السابق، العرض المقدم من بايرن ميونخ لتدريب الفريق البافارى بداية من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن توخيل رفض تدريب بايرن ميونخ بداية من الموسم المقبل، حيث يرغب مدرب دورتموند السابق خوض تجربة تدريبية خارج الدوري الألماني.

وأوضحت “بيلد” أنه رغم الإشادة التي جاءت من يوب هاينكس مدرب بايرن ميونخ الحالي لتوخيل وإمكانياته الكبيرة التى يتمتع بها لتولى تدريب البافارى، إلا أنه رفض فكرة تدريب العملاق الألمانى بداية من الموسم المقبل.