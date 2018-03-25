معارك عنيفة في البيضاء تتسبب في مقتل وإصابة 30 حوثيا

فهمي محمد(صدى):

تسببت المعارك العنيفة الدائرة في شرقي محافظة البيضاء باليمن في مقتل وإصابة أكثر من 30 عنصرًا من مليشيات الحوثى الانقلابية.

وأكد الوكالة اليمنية، نقلا عن مصادر عسكرية بالجيش اليمنى، أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطنى اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيات الحوثية من جهة أخرى فى المناطق الواقعة بين مديريتى ناطع، والملاجم.

وأضافت المصادر أن المعارك تركزت فى منطقة فضحة، وغربى جبلى الظهر، والقرحا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 حوثيًا وإصابة 17 آخرين.