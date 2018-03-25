تفاصيل تنازل إبراهيموفيتش عن راتب خيالي مقابل الانضمام لجالكسي

ماجد محمد(صدى):

تنازل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، عن 95% من راتبه، وهى قيمة عقده مع فريقه الجديد لوس أنجلوس جالاكسى، نظير الانتقال للدوري الأمريكي.

وخرج إبراهيموفيتش مؤخرا عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزى، وذلك للإصابات العديدة التى لحقت به هذا الموسم، بعد أن قضى موسما رائعا فى صفوف الفريق.

وأكدت إحدى الصحف الإسبانية أن اللاعب المخضرم قرر التنازل 95% من راتبه مع مانشستر يونايتد مقابل الانتقال إلى صفوف لوس أنجلوس جالاكسى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيموفيتش كان يتقاضى راتبا 21.8 مليون يورو سنويا مع مانشستر يونايتد، وأن راتبه فى فريقه الجديد لا يمكن أن يتجاوز 1.2 مليون يورو، أى تم تخفيض راتبه بنسبة 95%. ونجح إبراهيموفيتش فى تسجيل 29 هدفا خلال 53 مباراة مع مانشستر يونايتد.