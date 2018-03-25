الآلاف يتظاهرون في تل أبيب تضامنا مع الأفارقة المهددين بالطرد

تل أبيب(صدى):

على خلفية إعلان بنيامين نتانياهو في يناير الماضي عن برنامج لنقل اللاجئين وتخييرهم بين مغادرة إسرائيل طوعا بحلول الأول من أبريل سواء إلى بلادهم أو دولة ثالثة، أو السجن ، تظاهر الآلاف في تل أبيب ،مساء أمس السبت، للاحتجاج على خطة للحكومة لطرد آلاف الأفارقة الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي.

وعلق وزير التربية نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي القومي على تويتر قائلا: “على الحكومة عدم الرضوخ للحملة من أجل السماح ببقاء المتسللين غير الشرعيين الباحثين عن عمل في إسرائيل، وإلا سنصبح وكالة توظيف للعالم أجمع “.

يذكر أن حوالي 42 ألف مهاجر أفريقي يقيمون في إسرائيل نصفهم من النساء والأطفال غير معنيين بمهلة الأول من أبريل المقبل.