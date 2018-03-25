بالصور.. 7 لاعبين على خطى أبائهم في عالم ” الساحرة المستديرة “

ماجد محمد(صدى):

بعدما أصبحت اللعبة الشعبية الأولى عالميا، وبعد الذي وصل إليه أصحابها من شهرة عالمية ونفوذ وأموال، بات الأطفال يحلمون في جميع بقاع العالم باحتراف هذه اللعبة “كرة القدم”.

وكأي عمل أو مهنة أو حرفة قد تجد البعض يدخل عالم كرة القدم، تنفيذا لرغبة والده أو للسير على خطاه ويأتي من أبرز هؤلاء الأطفال:

جاستين كوليفيرت مهاجم أياكس الهولندى “ابن باتريك كوليفيرت”

ماركوس تورام مهاجم جانجون الفرنسى “ابن ليليان تورام”

إيزاك دروجبا مهاجم جانجون الفرنسى “ابن ديديه دروجبا”

إنزو فيرنانديز لاعب وسط ريال مدريد “ابن زين الدين زيدان”

تيموثى وياه مهاجم باريس سان جيرمان “ابن جورج وياه”

جيوفانى سيميونى مهاجم فيورنتينا “ابن دييجو سيميونى”

يانيس هاجي لاعب فيتورال الرومانى “ابن جورج هاجى”