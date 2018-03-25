بعد هزيمة فيدرر.. نادال يعود من جديد متصدرا التصنيف العالمي للتنس

نواف السالم(صدى):

تمكن اللاعب الإسبانى رفائيل نادال، من استعادة صدارة التصنيف العالمى لفردى الرجال فى لعبة التنس، بعدما تعرض غريمه السويسرى روجيه فيدرر لهزيمة مفاجئة أمام الأسترالى ثاناسى كوكيناكيس فى مباراتهما الأولى ببطولة ميامى المفتوحة ” الماسترز “.

وجاءت هزيمة فيدرر المصنف الأول على العالم على يد كوكيناكيس الذى يحتل المرتبة الـ 175 فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون بمثابة مفاجأة كبرى.

وخسر أسطورة التنس السويسرى المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6 – 3 ، 3 – 6 ، 6 – 7، وذلك فى المباراة التى جمعت اللاعبين فى الدور الثانى من البطولة.

وتعد هذه الهزيمة الثانية لروجيه فيدرر فى ستة أيام، بعدما تعثر أمام خوان مارتن ديل بوترو فى نهائى بطولة إنديان ويلز.

وقفز نادال بعد هزيمة فيدرر إلى صدارة التصنيف، نظراً لأنه يمتلك فى جعبته 8770 نقطة، بفارق 100 نقطة عن فيدرر، غير أن القائمة لن يتم تحديثها وفقاً للترتيب الجديد قبل يوم الاثنين.