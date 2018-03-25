” اللحظات الأولى في السماء ” حقيقة الصورة التي أشعلت مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

جذبت صورة نشرتها إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” معلقة عليها بـ ” اللحظات الأولى في السماء ” عشرات الآلاف معتقدين أنها تعبر عن لحظات اللقاء الأول بين أرواح الأمهات وأطفالهن التي صعدت من الأرض إلى السماء.

ومن جانبه أوضحت صاحبة المنشور قائلة: ” أنا شفت الصورة بالصدفة، واتشديت لتعبيرات الوشوش المفرحة كلها وان ازاي الصورة مجمعة بين مختلف الأعمار وحسيت إن المنظر أخدني لكل الأحباب اللي فارقونا وراحوا لربنا وبرغم إني ما أقدرش أجزم إن المنظر ده هايكون بالظبط اللي فوق، بس الصورة قدرت تهزني “.

وأرجعت ربط رواد فيس بوك للصورة بعيد الأم إلى أن اللوحة عبرت عن تعزية قوية لناس كتير فقدوا أمهاتهم وأحبابهم.