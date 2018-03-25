بالفيديو..سما المصري ترتدي النقاب
ظهرت الراقصة المصرية سما المصري ،مرتدية النقاب في مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي بموقع ” انستقرام “.
وعلقت المصري على الفيديو قائلة : ” اتجننت النهاردة وقلت انزل اتعامل مع الناس بس تنكرت ولبست نقاب ذي ما أنتم شايفين في الفيديو كده وركبت مواصلات عامة ولقيتها جميله جدا والله وفاضية.”
وتابعت : ” والله احلي ناس شفتهم في المواصلات والناس وشها بيضحك وراضيه ومبسوطه والأجرة من مسافه بعيده اوي ١٧٥ قرش بس، اومال البلد بتصرف على الشعب دا ازاي “.
اتجننت النهارده وقلت انزل اتعامل مع الناس بس تنكرت ولبست نقاب ذي ماانتوا شايفين في الفيديو كده وركبت مواصلات عامه ولقيتها جميله جدا والله وفاضيه يمكن عشان النهارده الجمعه..والله احلي ناس شفتهم في المواصلات والناس وشها بيضحك وراضيه ومبسوطه والاجره من مسافه بعيده اوي ١٧٥ قرش بس…احييييه اومال البلد بتصرف ع الشعب دا اذاي؟؟ والمترو بيقولوا ارخص من كده…لا انا لازم اعمل مغامره المترو برضو….ركوبه لذيذه جدا جدا…كنت مبسوطه اوي يلي مين هيعمل مغامره المره الجايه معايا؟؟؟🤣🤣🤣
alfahd42[ عدد التعليقات: 15304 ] نشر منذ 2 ساعتين
قدعه يا بت
امشي يا رقاصه
alfahd42[ عدد التعليقات: 15304 ] نشر منذ 2 ساعتين
قتلك خيبه مخيبه يا خيبت امك فيك
alfahd42[ عدد التعليقات: 15304 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقري يا رقاصه اقري