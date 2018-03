بالفيديو..سما المصري ترتدي النقاب

اتجننت النهارده وقلت انزل اتعامل مع الناس بس تنكرت ولبست نقاب ذي ماانتوا شايفين في الفيديو كده وركبت مواصلات عامه ولقيتها جميله جدا والله وفاضيه يمكن عشان النهارده الجمعه..والله احلي ناس شفتهم في المواصلات والناس وشها بيضحك وراضيه ومبسوطه والاجره من مسافه بعيده اوي ١٧٥ قرش بس…احييييه اومال البلد بتصرف ع الشعب دا اذاي؟؟ والمترو بيقولوا ارخص من كده…لا انا لازم اعمل مغامره المترو برضو….ركوبه لذيذه جدا جدا…كنت مبسوطه اوي يلي مين هيعمل مغامره المره الجايه معايا؟؟؟🤣🤣🤣

