بالفيديو..سما المصري ترتدي النقاب

نورة الشهري (صدى):

ظهرت الراقصة المصرية سما المصري ،مرتدية النقاب في مقطع فيديو قامت بنشره عبر حسابها الرسمي بموقع ” انستقرام “.

وعلقت المصري على الفيديو قائلة : ” اتجننت النهاردة وقلت انزل اتعامل مع الناس بس تنكرت ولبست نقاب ذي ما أنتم شايفين في الفيديو كده وركبت مواصلات عامة ولقيتها جميله جدا والله وفاضية.”

وتابعت : ” والله احلي ناس شفتهم في المواصلات والناس وشها بيضحك وراضيه ومبسوطه والأجرة من مسافه بعيده اوي ١٧٥ قرش بس، اومال البلد بتصرف على الشعب دا ازاي “.