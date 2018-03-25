مقاتلات إسرائيلية تغيرعلى هدف تابع لحركة حماس

تل أبيب(صدى):

شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على هدف تابع لحركة حماس داخل معسكر تدريب في رفح جنوب قطاع غزة في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ” إن ذلك جاء ردا على المساس بالجدار الأمني إضافة إلى محاولة إشعال النيران بآلية هندسية ” ، محملا حركة حماس مسؤولية الحادث وكل ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه.

وأضاف : ” إن الجيش سيواصل إحباط جميع محاولات إيذاء إسرائيل وسيرد بشدة على من يرغبون في إيذاء المدنيين الإسرائيليين “.