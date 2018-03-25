عبدالعزيز بن تركي يتوج أبطال رياضات المغامرة

ماجد محمد(صدى):

توج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفائزين في ختام المهرجان العالمي لرياضات المغامرة، والذي أقيم في الواجهة البحرية بجدة، على مدار 3 أيام ماضية.

و‏فاز إبراهيم داغستاني بالمركز الأول في سباق ساحة التزلج الحر للهواة، وحل علاء غزالي ثانيا، ومنير محمد ثالثا.

وفي سباق الدراجات الهوائية للهواة، فاز منصور السفران بالمركز الأول، وحل حسن حجاج ثانيا، و عبدالله رزق ثالثاً.

وفي سباق لوح التزلج الحر للهواة، حقق علي فراس المركز الأول، علي بن محفوظ ثانيا، ‏أما سباق الدراجات الهوائية بي أم أكس الحرة على الأرض المستوية للمحترفين، الفرنسي ماتياس داندويس المركز الأول، و مواطنه ألكس جوميلين ثانيا، والكندي جان وليام ثالثا، كما ظفر الفرنسي جوليان كودوت بجائزة المركز الأول في سباق ساحة التزلج الحر للمحترفين.