حادث مروع يسفر عن 10 إصابات بطريق الملك خالد

علي العنزي(صدى):

شهد طريق الملك خالد، بالقرب من إشارة صقر قريش،حادث مروري نتيجة تصادم 6 مركبات، نتج منه عشر إصابات، من بينهم ثلاث نساء.

كانت الفرق الإسعافية ومرور العاصمة المقدسة قد تلقت بلاغًا من مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بوقوع حادث على طريق الملك خالد باتجاه الشرائع الجديد، قبل إشارة صقر قريش، عبارة عن تصادم ست سيارات، ووجود حالات احتجاز واشتعال.

وأسفر الحادث عن احتجاز شخص بإحدى السيارات، وإخراجه من قِبل الفرقة مصابًا، إضافة إلى ١٠ إصابات مع المحتجز، وتم نقلهم للمستشفى.