فتاة تتمنى زوجا جميلا و ” أحول “
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسما جديدا بعنوان ” شكل فارس أحلامك ” ، وسرعان ما انهالت التغريدات على الوسم.
وأعربت الفتيات عن رغبتهن في الزواج من شخص متدين ومداوم للصلاة بالمسجد، وأخريات تمنين أن يكون فارس أحلامهن وسيم، بينما تمنت إحداهن أن يكون فارس أحلامها ” جميل و أحول “، قائلة : ” فارس أحلامي يكون جميل وأحول عشان وين ما يصوب عيونه احسبه يشوفني “.
بينما رأى مغردون أن أهم شيء الأخلاق الحسنة دون النظر للشكل، مستشهدين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15304 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه احول عادي يتحيول لها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9026 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه. تِبـاه أحــول عشــان يشــوفها ثِنتـــين ومَيتــزوج عــــــــــــــلاها .👀🤔😊.
alfahd42[ عدد التعليقات: 15304 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
🦋[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 50 دقيقة
واضح ان كلامها من باب المزح يعني ماله داعي ينشر كخبر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27826 ] نشر منذ 17 دقيقة
أحول يمشي وحده
شاف بنت ابروحها
وحولا مثله
وكل واحد يشوف الثاني أثنين
قال يازينك أنتي وخويتك
قالت صرف خويك الي معك وتعال🤗🤗🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27826 ] نشر منذ 17 دقيقة
أحول ليلة زواجه
يبي يودي زوجته البيت
وداها بيت الجيران😎🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27826 ] نشر منذ 15 دقيقة
واحد تزوج حولا
جلس هو واياها فاالغرفة ليلة الدخلة
وهي ساااااااكته
قال لها وش فيك ماتسولفين؟
قالت مستحيه
من خويك الي جمبك😂😂😂😂😂