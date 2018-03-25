فتاة تتمنى زوجا جميلا و ” أحول “

نورة الشهري (صدى):

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسما جديدا بعنوان ” شكل فارس أحلامك ” ، وسرعان ما انهالت التغريدات على الوسم.

وأعربت الفتيات عن رغبتهن في الزواج من شخص متدين ومداوم للصلاة بالمسجد، وأخريات تمنين أن يكون فارس أحلامهن وسيم، بينما تمنت إحداهن أن يكون فارس أحلامها ” جميل و أحول “، قائلة : ” فارس أحلامي يكون جميل وأحول عشان وين ما يصوب عيونه احسبه يشوفني “.

بينما رأى مغردون أن أهم شيء الأخلاق الحسنة دون النظر للشكل، مستشهدين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ” .