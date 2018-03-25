ولي العهد يشهد توقيع 4 اتفاقيات في بوسطن

علي القحطاني (صدى):

زار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مركز آي بي إم واتسون للصحة في مدينة بوسطن الأمريكية.

وشهد ولي العهد توقيع 4 اتفاقيات بين مختبر البايو ميكاترونكس ” إم آي تي ” و ” أرامكو ” و ” سابك ” و ” كاوست ” و ” كاكست “.

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بوسطن، السبت، في زيارة تستغرق عدة ساعات، قبل التوجه إلى نيويورك.

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان في بوسطن مع رؤساء جامعات وباحثين سعوديين في المدينة، وسيشرف على توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين جامعات أمريكية وسعودية.