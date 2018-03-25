بالصور..عضو هيئة كبار العلماء يزور جناح ” الشؤون الإسلامية ” بمعرض الرياض الدولي للكتاب

سعيد العجل(صدى):

زار عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب التي تختتم فعالياتها – بمشيئة الله – مساء اليوم، في مقر المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وفي التفاصيل، تجول معاليه بأرجاء الجناح، واستمع من المشرفين شرحاً عن مكونات الأجنحة ، وأبرز الخدمات التي يقدمونها للزوار ،منوهاً بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وكافة العاملين لإبراز رسالتها السامية المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الدعوة إلى الله في مختلف مجالاتها، لاسيما ما يتعلق بالنشر والتأليف ، وتوزيع الإصدرات المتنوعة التي ساهمت في نشر وسطية الإسلام وسماحته.

ووزع الجناح خلال مدة المعرض أكثر من 50 ألف مطبوعة وإصدار علمي، إضافة إلى تقديم عدداً من الخدمات المتميزة والمتنوعة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030،وبرنامج التحول الوطني2020 ، حيث تم تزويد الجناح بمجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن الزائرين على اختلاف شرائحهم وتعدد لغاتهم من تحميل إصدارتها المتنوعة عبر تطبيقات إلكترونية للأجهزة الكفية وبأكثر من 3000 مادة علمية تهم المسلم في مختلف العلوم الإسلامية المعاصرة والتاريخية.