تنبؤات بسقوط أمطار غزيرة على المملكة الأيام المقبلة

عادل الحربي (صدى):

خرجت توقعات المختصين في أمور الطقس والمناخ، تؤكد أن المملكة ستشهد حالة ممطرة ربيعية وغزيرة مصحوبة بهطول كثيف لحبات ‫البرد خلال الـ10 أيام المقبلة.

وأكد زياد الجهني خبير المناخ أنه بنهاية الشهر الجاري ستبدأ الحالة الممطرة وتستمر حتى بدايات أبريل، مبيناً أن البداية ستكون من المناطق الشمالية مع نهاية الأسبوع المقبل، وستتفاعل معها مرتفعات المنطقة الجنوبية.

ونفى الجهني، ما تم تداوله عن تحذيرات البحرية الأمريكية من سقوط أمطار غزيرة على مسطح ‫الخليج العربي.