صورة حسن يوسف ورولا سعد تثير الجدل..ومغردون: ” والله عيب “

نورة الشهري (صدى):

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة جمعتها بالفنان حسن يوسف، والفنانة رولا سعد، عبر صفحتها الشخصية بموقع ” انستقرام ” .

وعبرت النجمتان مادلين ورولا عن حبهما للفنان الكبير حسن يوسف، وظهرت رولا سعد في الصورة، وهي تحتضنه، وكتبت مادلين: ” مع الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة الجميلة رولا سعد “.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” و ” تويتر “، الصورة موجهين له انتقادات عديدة بسبب احتضان رولا له بشكل غير لائق بالتزامه ومكانته، فقال أحد الرواد : ” والله عيب ياعم حسن “.