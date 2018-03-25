  • الأحد 25

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. صورة حسن يوسف ورولا سعد تثير الجدل..ومغردون: ” والله عيب “

صورة حسن يوسف ورولا سعد تثير الجدل..ومغردون: ” والله عيب “

صورة حسن يوسف ورولا سعد تثير الجدل..ومغردون: ” والله عيب “
نورة الشهري (صدى):

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة جمعتها بالفنان حسن يوسف، والفنانة رولا سعد، عبر صفحتها الشخصية بموقع ” انستقرام ” .

وعبرت النجمتان مادلين ورولا عن حبهما للفنان الكبير حسن يوسف، وظهرت رولا سعد في الصورة، وهي تحتضنه، وكتبت مادلين: ” مع الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة الجميلة رولا سعد “.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” و ” تويتر “، الصورة موجهين له انتقادات عديدة بسبب احتضان رولا له بشكل غير لائق بالتزامه ومكانته، فقال أحد الرواد : ” والله عيب ياعم حسن “.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *