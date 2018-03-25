مانشستر يونايتد يعقد صفقة تبادلية مع نيمار

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد يسعي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون بديلًا للاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والذي انتقل مؤخرًا إلى الدوري الأمريكي.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد زلاتان إبراهيموفيتش بالتراضي، لينتقل اللاعب السويدي بعد ذلك إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ويذكر أن نيمار، قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، وارتبط اسمه كذلك بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة الأخيرة.