وظائف شاغرة بشركة بكتيل السعودية في الرياض والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة بكتيل السعودية ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة ، للمواطنين وللمقيمين ، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات ؛ وذلك للعمل في فروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل .

وأشارت الشركة ، إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مدير قيادة التغيير.

– مدير الصحة والسلامة والبيئة.

– مسؤول المشروع البيئي.

– مساعد مهندس مقيم.

– مهندس ميكانيكي أول حقل- الخدمات.

– مدير مشروع ” وظيفتين ”

– مسؤول تكاليف المشروع.

– مساعد مهندس مقيم- المباني.

– مساعد مهندس مقيم- مجموعة الخدمات.

– نائب مدير التمكين.

– مهندس أول طرق سريعة.

– محلل جدولة- المطالبات.

– مدير مراقبة المشروع- محطات الرصد والتقييم.

– مشرف مراقب- الأنابيب.

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير تخطيط المحفظة.

وأوضحت الشركة ، أنَّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 23 مارس الجاري ، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول : هنــــــــــا .