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وظائف شاغرة بشركة بكتيل السعودية في الرياض والجبيل

وظائف شاغرة بشركة بكتيل السعودية في الرياض والجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة بكتيل السعودية ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع ، مجموعة من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة ، للمواطنين وللمقيمين ، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات ؛ وذلك للعمل في فروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل .

وأشارت الشركة ، إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– مدير قيادة التغيير.
– مدير الصحة والسلامة والبيئة.
– مسؤول المشروع البيئي.
– مساعد مهندس مقيم.
– مهندس ميكانيكي أول حقل- الخدمات.
– مدير مشروع ” وظيفتين ”
– مسؤول تكاليف المشروع.
– مساعد مهندس مقيم- المباني.
– مساعد مهندس مقيم- مجموعة الخدمات.
– نائب مدير التمكين.
– مهندس أول طرق سريعة.
– محلل جدولة- المطالبات.
– مدير مراقبة المشروع- محطات الرصد والتقييم.
– مشرف مراقب- الأنابيب.
– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.
– مدير تخطيط المحفظة.

وأوضحت الشركة ، أنَّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 23 مارس الجاري ، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول : هنــــــــــا .

 


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