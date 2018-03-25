الإنذار المبكر: رياح سطحية محملة بالأتربة والغبار على أنحاء المملكة

عادل الحربي (صدى):

وجه الإنذار المبكر، تحذيرًا إلى أهالي الرياض من رياح سطحية محملة بالأتربة والغبار.

وأعلن الإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن منطقة الرياض ستشهد رياحًا سطحية محملة بالأتربة والغبار، بدءًا من فجر الأحد، وحتى عصر اليوم نفسه.

وحذر الإنذار المبكر في وقت سابق من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على منطقة الجوف، حيث بدأت من الساعة الخامسة مساء السبت، وتنتهي الحالة الأحد في تمام الخامسة مساءً.

كما حذر الإنذار المبكر من أتربة وغبار على منطقة حائل، تبدأ في الرابعة صباح الأحد، وتستمر حتى الرابعة عصرًا.

وأخيرًا بعث الإنذار المبكر تحذيرات لأهالي القصيم من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، تبدأ صباح الأحد، وتنتهي في الثالثة عصرًا.