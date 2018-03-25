بالفيديو.. الشهري يكشف التاريخ الأسود لابن جاسم

طلال الضوي(صدى):

أكد المحلل السياسي أحمد الشهري، أن هول المصيبة التي يواجهها تنظيم الحمدين في قطر دفعهم لكل هذا العويل، فلديهم إحباط لمشروع ضخم صُرفت عليه المليارات وجُند له الآلاف من المرتزقة.

وتابع الشهري، في حواره ببرنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية، تعليقًا على لجم المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني لحمد بن جاسم، أن المستشار القحطاني علّم ابن جاسم الدروس التي تغابى خوفًا وخجلًا عن معرفتها، وبسط أمامه تاريخه الأسود ومستقبله الأكثر سوادًا، وكان يصفعه بكل حرف.

واستكمل أن المملكة قابلت مشروع تنظيم الحمدين التخريبي بمشروع تنموي نهضوي التف حوله الشرفاء من الوطن العربي، مضيفًا: ” لنقول لعرابي هذه المشاريع النتنة لا مكان لكم في الخليج ” .