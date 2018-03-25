” هاليبورتون ” تعلن وظائف شاغرة بالخبر والأحساء
أتاحت شركة هاليبورتون ، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة ، مجموعة من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى ، في عددٍ من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في محافظتي الخبر والأحساء .
وأشارت الشركة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– أخصائي خدمات أول- خدمات الحصول على البيانات.
– مشغل خدمات أول- اختبار سطح البئر.
– ممثل أول خدمات حقل- سوائل الحفر.
– منسق الصحة والسلامة والبيئة.
– فني ميكانيكي أسفل البئر.
– أخصائي خدمات أول.
– فني كهربائي/ ميكانيكي ثاني.
– مشغل خدمات ثاني- التسجيل والأداء.
– مساعد فني.
– مهني ثاني.
– مشرف خدمات ثاني- مراقبة آبار.
– مهندس حقل- التسجيل والأداء.
– فني إلكترونيات أول.
ولفتت ، إلى أنَّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 23 مارس الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يُرجى الدخول (هنا) .
alfahd42[ عدد التعليقات: 15256 ] نشر منذ 24 دقيقة
موفقين