” هاليبورتون ” تعلن وظائف شاغرة بالخبر والأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة هاليبورتون ، المتخصصة بمجال صناعة الطاقة ، مجموعة من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة ، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى ، في عددٍ من التخصصات ؛ للعمل بفروع الشركة وعددٍ من مشاريعها بالمملكة في محافظتي الخبر والأحساء .

وأشارت الشركة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– أخصائي خدمات أول- خدمات الحصول على البيانات.

– مشغل خدمات أول- اختبار سطح البئر.

– ممثل أول خدمات حقل- سوائل الحفر.

– منسق الصحة والسلامة والبيئة.

– فني ميكانيكي أسفل البئر.

– أخصائي خدمات أول.

– فني كهربائي/ ميكانيكي ثاني.

– مشغل خدمات ثاني- التسجيل والأداء.

– مساعد فني.

– مهني ثاني.

– مشرف خدمات ثاني- مراقبة آبار.

– مهندس حقل- التسجيل والأداء.

– فني إلكترونيات أول.

ولفتت ، إلى أنَّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 23 مارس الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يُرجى الدخول (هنا) .