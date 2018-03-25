دراسة: الاكتئاب يؤثر على صحة القلب

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة جديدة عن ارتباط الصحة النفسية بصحة القلب، حيث أن الاكتئاب يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب.

ورصدت أبحاث الدراسة أن الذين يتناولون أدوية مضادة للاكتئاب وخضعوا لرعاية صحية عالية بسببه زادت مخاطر إصابتهم بعدم انتظام ضربات القلب بنسبة 30 %.

وشدتت نتائج الدراسة الأطباء ومزوّدي الرعاية الصحية على ضرورة الاهتمام بصحة قلوب مرضى الاكتئاب وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً في مؤتمر جمعية القلب لعام 2018 والذي انعقد في مدية نيوأورليانز.

ولاحظ الباحثون تأثر قلوب مرضى باكتئاب أعمارهم صغيرة مقارنة بأشخاص تزيد أعمارهم عن الـ 60 عاماً لكنهم لا يعانون من اكتئاب وتتمتع قلوبهم بصحة جيدة.

وفسر الباحثون تأثر القلب بالاكتئاب بأن زيادة الالتهابات وبعض الهرمونات المرتبطة بالاكتئاب تعيق قدرة القلب على النبض بانتظام.