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بالفيديو.. كشف ملابسات مقطع شاب يترك سيارته دون قائد

بالفيديو.. كشف ملابسات مقطع شاب يترك سيارته دون قائد
نايف السالم(صدى):

كشف صاحب المقطع المتداول ، لشاب يترك مركبته تسير في الشارع بلا سائق ، معرضًا حياة الآخرين للخطر ، عن ملابسات مقطع الفيديو الذي أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وأشار الشاب الذي يدعى عبدالرحمن الشلهوب ، عبر مقطع فيديو توضيحي له ، نشره في حسابه على ” تويتر ” ، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصور فيها مشهد تمثيلي ، لافتًا إلى أن المقطع من كواليس التصوير .
وأوضح ” الشلهوب ” ، أن هناك شخص كان متواجد داخل السيارة ، ولم يظهر خلال مقطع الفيديو ، وكان بإمكانه إيقاف المركبة متى شاء ، ثم عرض صورة توضح حقيقة وجود شخص غيره بالسيارة .
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، قد تداولوا مقطع فيديو أثار الغضب ، لشاب يترك سيارته تسير وحدها ويذهب لتصوير مقطع مع صديقه ، مطالبين الجهات الأمنية بإلقاء القبض عليه ومحاسبته .

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