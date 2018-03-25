دراسة: الصيام 3 أيام يساعد على تجديد نظام المناعة

نورة الشهري(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن الصيام لمدة 3 أيام يساعد على تجديد نظام المناعة بالكامل، وإنتاج خلايا دم بيضاء جديدة، وهي خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض المعدية.

وقال الباحثون، إن الصيام بمثابة مفتاح التشغيل، الذي يحفز الخلايا الجذعية، على إنتاج خلايا دم بيضاء جديدة، مما يساعد على إعادة بناء جهاز المناعة بالكامل في الجسم، وحتى لدى كبار السن.

وقال الدكتور فالتر لونغو، من جامعة جنوب كاليفورنيا، والمشارك في تأليف الدراسة، إن الجسم يتخلص من الخلايا والأنسجة التي تكون تالفة أو قديمة، والاجزاء غير الفعالة خلال الصيام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأوضح لونغو، أن الصيام لفترات طويلة، يجبر الجسم على استخدام مخزونه من الغلوكوز، ويكسر جزءاَ كبيراً من خلايا الدم البيضاء القديمة، وهذا يؤدي إلى تصنيع خلايا جديدة.