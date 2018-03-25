3 نصائح للتغذية الجيدة خلال فترة الاختبارات الدراسية

نورة الشهري (صدى):

أكد خبراء اليوم السبت، على أن التغذية الجيدة تساعد الأبناء على تحقيق أفضل أداء خلال الاستعداد لاختبارات نهاية العام الدراسي.

ويجب توازن حصص الطعام بين الكربوهيدرات التي توفر الطاقة وبين الفيتامينات والمعادن، وتناول أنواع البروتين قليلة الدهون لتحسين المناعة، وزيادة بناء العضلات.

ويحتاج الطالب إلى شرب 3 لترات من الماء كل يوم ليشعر بالطاقة والحيوية، وأيضًا الحرص على أكل الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه لتحسين الهضم.

ويذكر أن ممارسة التمارين الرياضية يومياً للحفاظ على توازن الهرمونات وخفض التوتر، ويجب الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحسن المزاج وترفع الحالة المعنوية وتعزّز المناعة مثل السبانخ والأفوكادو والمكسرات والسلمون والأناناس والموز والطماطم والبيض واللبن قليل الدسم.