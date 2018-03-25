3 نصائح للتغذية الجيدة خلال فترة الاختبارات الدراسية
أكد خبراء اليوم السبت، على أن التغذية الجيدة تساعد الأبناء على تحقيق أفضل أداء خلال الاستعداد لاختبارات نهاية العام الدراسي.
ويجب توازن حصص الطعام بين الكربوهيدرات التي توفر الطاقة وبين الفيتامينات والمعادن، وتناول أنواع البروتين قليلة الدهون لتحسين المناعة، وزيادة بناء العضلات.
ويحتاج الطالب إلى شرب 3 لترات من الماء كل يوم ليشعر بالطاقة والحيوية، وأيضًا الحرص على أكل الأطعمة الغنية بالألياف كالخضروات والفواكه لتحسين الهضم.
ويذكر أن ممارسة التمارين الرياضية يومياً للحفاظ على توازن الهرمونات وخفض التوتر، ويجب الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحسن المزاج وترفع الحالة المعنوية وتعزّز المناعة مثل السبانخ والأفوكادو والمكسرات والسلمون والأناناس والموز والطماطم والبيض واللبن قليل الدسم.
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9490 ] نشر منذ 31 دقيقة
ولازالت الحياة مستمرة ولن تقف لحزن أحد أو لألم أحد أو لجرح أحد أو لظلم أحد أو لفراق أحد أو لشوق أحد وحتى أيضاً لن تقف لسعادة أحد وفرح أحد…. مجرد تعاقب ليالي وأيام متداولة بين البشر وتنقضي أعمارهم فمن كان سعيداً عليه بالشكر لله ومن تألم عليه بطرق باب السماء وطلب الرحمة والاغاثة من المغيث جل في علاه “♥”
alfahd42[ عدد التعليقات: 15256 ] نشر منذ 28 دقيقة
صدقت
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9017 ] نشر منذ 8 دقائق
ياطارق ألباب رِفقـاً حـينَ تَطرِقــهُ .. فإنـهُ لم يعد في ألدارأصــحابُ
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تَفَرقوا في دروب الأرض وانتَشَروا .. كأنهُ لم يكُـــن أنَسٌ وأحــــبابُ
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إرحَم يدَيكَ فما في ألدار مِن أحَدٌ .. لاتـرجَ رداً فأهل ألوِدُ قَد راحوا
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ولتَرحَم ألدار ولاتوقـظ مواجِعُها .. للـدورِ روحٌ كـــما لـلــناس أرواحُ