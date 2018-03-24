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جامعة الأمير سلطان تعلن وظائف شاغرة للجنسين

جامعة الأمير سلطان تعلن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بدرجة “ أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد ” ، لحملة الدكتوراه في عدد من التخصصات، للسنة الأكاديمية (2018-2019م)؛ وذلك للعمل في كلية الهندسة بالجامعة.
وأبرزت الجامعة أن التخصصات المطلوبة هي:
التخصصات الرجالية:
– هندسة صناعية.
– بحوث وعمليات.
– هندسة ميكانيكية.
– هندسة مدنية.
– إدارة إنشاء وتشييد.
– هندسة كهربائية.
التخصصات النسائية:
– هندسة معمارية.
– تصميم داخلي.
وأوضحت الجامعة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال الطلبات والسيرة الذاتية مع كتابة رمز التخصص في عنوان الرسالة على العناوين التالية:
– بنين: ([email protected]).
– بنات: ([email protected]).


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