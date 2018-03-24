جامعة الأمير سلطان تعلن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سلطان بالرياض عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بدرجة “ أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد ” ، لحملة الدكتوراه في عدد من التخصصات، للسنة الأكاديمية (2018-2019م)؛ وذلك للعمل في كلية الهندسة بالجامعة.

وأبرزت الجامعة أن التخصصات المطلوبة هي:

التخصصات الرجالية:

– هندسة صناعية.

– بحوث وعمليات.

– هندسة ميكانيكية.

– هندسة مدنية.

– إدارة إنشاء وتشييد.

– هندسة كهربائية.

التخصصات النسائية:

– هندسة معمارية.

– تصميم داخلي.

وأوضحت الجامعة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال الطلبات والسيرة الذاتية مع كتابة رمز التخصص في عنوان الرسالة على العناوين التالية:

– بنين: ([email protected]).

– بنات: ([email protected]).