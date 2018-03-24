صحة عسير توضح حقيقة نقل مصابين لمستشفى خميس مشيط بددسن

محمد بن طحيطح(صدى):

علقت ” صحة عسير ” على المقطع المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه وصول إحدى المركبات إلى طوارئ مستشفى خميس مشيط العام وادعاء البعض خلال المقطع بوجود تأخر في نقل المصابين لداخل الطوارئ.

وقالت الصحة في بيان لها : نوضح للجميع ، أنه قد وصلت السيارة المذكورة لبوابة الطوارئ الساعة 3:55 عصر اليوم السبت بها مصابين اثنين ، في العقد الثاني من العمر.

وأضافت وعند وصول المركبة قام الطبيب المختص بمعاينة الإصابات في المركبة التي كانت تقل المصابين ، ومن ثم قام الفريق الطبي بإحضار الألواح الصلبة المخصصة للنقل السليم لمثل هذه الإصابات ؛ ومن ثم أشرف الأطباء والفريق الطبي المختص ، على نقل الحالتين من المركبة وحتى غرفة الطوارئ.

وتابعت: وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة بالطوارئ وخياطة الجروح وعمل الأشعة والفحوصات الطبية واستكمال الاجراءات اللازمة و اتضح أنهم يعانون من كسور بعظام الفخد وتم تنويمهم بقسم الجراحة رجال، وحالتهم مستقرة حتى الآن.

واستغرقت عملية الإسعاف منذ وصول المركبة حتى تنويم المصابين في أسرة قسم الطوارئ وقت وجيز جداً علماً أن أقسام الطوارئ مراقبة بالكاميرات التي وثقت ذلك.

وأهابت صحة عسير بالجميع إبلاغ الجهات المختصة لنقل المصابين وعدم نقلهم بطرق قد تؤدي لاسمح الله لحدوث مضاعفات لديهم ، كما أن إدارة المستشفى نسقت مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص بشأن ماتم من مخالفات من أهمها انتهاك خصوصية المرضى .

ويذكر أن ” صدى ” نشرت الفيديو في وقت سابق والذي أظهر المصابين وهم على مركبة من نوع بيك بمستشفى خميس مشيط العام.

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