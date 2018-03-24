بالفيديو.. شاب يعرض حياة المارة للخطر لتصوير مقطع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يعرض المارة والطريق للخطر، بترجله من سيارته من أجل تصوير مقطع مصور ، وسط الطريق .
وأظهر المقطع ، الشاب وهو يترك سيارته ليتجه نحو سيارة صديقه الذي يصور المقطع، إلا أنه يفاجأ بمركبته تتحرك بلا سائق ليركض نحوها مسرعًا .
وفي سياق متصل، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من الجهات الأمنية ، سرعة القبض عليه بدع هذا التصرف المتهور له .
#فيديو متداول | شاب يعرض المارة والطريق للخطر عبر تركه لسيارته تسير بلا سائق من أجل تصوير "مقطع تمثيلي".. ومطالبات للجهات الأمنية بالقبض عليه.
.#السعودية pic.twitter.com/m6FsRINeQf
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) ٢٤ مارس، ٢٠١٨
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