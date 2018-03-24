بالفيديو.. شاب يعرض حياة المارة للخطر لتصوير مقطع

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب يعرض المارة والطريق للخطر، بترجله من سيارته من أجل تصوير مقطع مصور ، وسط الطريق .

وأظهر المقطع ، الشاب وهو يترك سيارته ليتجه نحو سيارة صديقه الذي يصور المقطع، إلا أنه يفاجأ بمركبته تتحرك بلا سائق ليركض نحوها مسرعًا .

وفي سياق متصل، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من الجهات الأمنية ، سرعة القبض عليه بدع هذا التصرف المتهور له .