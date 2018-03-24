كاميرات المراقبة تلتقط وافد يمارس الرذيلة مع سيدة في مجمع تجاري
طالب عدد من قراء ” صدى ” الجهات الأمنية بضبط وافد من جنسية آسيوية وبرفقته سيدة منتقبة قاموا بممارسة الرذيلة في مجمع تجاري.
وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالمجمع التجاري، أحد الوافدين وبرفقته سيدة وهما يمارسان الرذيلة بشكل علني وفاضح.
الخزعي. سكاكا الجوف[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كانت راضية مكيفها لوقدام العالم
متقاعد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرضى سيدالاحكام
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16431 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب استرنا ولا تبلانا
مغابش[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
هذا يستاهل التعزير هو واللي معه
انا شفت المقطع صراحة يرفع الضغط
مغابش[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخزعي
هذولي في مكان عام الله لايبلنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 15256 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله حكم الله يرضينا فيهم
سالم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب هي الي جاته التعزير والله له هي الكلبة
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2178 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولاقوه الا بالله
إذا بُليتم فاستَتِروا
انحراف الانسان او وقوعه في معصية لسبب ما فإن عليه أن يستر نفسه من الفضيحة أمام الآخرين وحتى لا يستمر المعصية أو يشجع عليها ضعاف النفوس…
والله المستعان❤️
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44483 ] نشر منذ 35 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 15256 ] نشر منذ 31 دقيقة
آمين ,,
ماوكلي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 19 دقيقة
قدمتم بنات الوطن بطبق من ذهب لأصحاب النفوس الدنيئة وفرضتم عليهم الاختلاط بدون حماية ، لماذا لا يتم إرغام التجار بتوظيف السعوديات فقط خاصه في المولات الكبيره وراح يرضوا لأنهم أغلبهم أجانب باسم سعوديين يعملون في التجاره واخدين خيرات البلد حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27816 ] نشر منذ 14 دقيقة
مايحدث الأن من أحداث علنية وعيني عينك
هذي والله أم الكوارث
وهذي نتائجها
غلاء الأسعار وشح الأمطار
وتفلت الشباب والبنات
قسم بمن أحل القسم
أن من تسبب بهذا الشي
أنه سيقف أمام الله وقفه
محد يحسده عليها