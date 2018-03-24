كاميرات المراقبة تلتقط وافد يمارس الرذيلة مع سيدة في مجمع تجاري

فهد الشمري(صدى):

طالب عدد من قراء ” صدى ” الجهات الأمنية بضبط وافد من جنسية آسيوية وبرفقته سيدة منتقبة قاموا بممارسة الرذيلة في مجمع تجاري.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالمجمع التجاري، أحد الوافدين وبرفقته سيدة وهما يمارسان الرذيلة بشكل علني وفاضح.