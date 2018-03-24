ألفيش: كرة المونديال الأصعب في التاريخ على حراس المرمى

نواف السالم(صدى):

أوضح لاعب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، داني ألفيش، رأيه في الكرة التي ستلعب بها مباريات كأس العالم المقبلة والتي تنطلق يوم 14 يونيه في روسيا.

وقال ألفيش: ” أعجبتني الكرة «تليستار»، جيدة جدا. مناسبة لمن يحب التسديد وسيئة لحراس المرمى ” ، مشيرًا إلى أن ” متعة كرة القدم في كثرة الأهداف ” .

وعن رأيه في ملعب لوزنيكي في العاصمة الروسية موسكو والذي سيستضيف افتتاح ونهائي المونديال قال لاعب برشلونة السابق ” أتمنى أن يكون العشب أفضل وأقل برودة ” .