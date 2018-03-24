ألفيش: كرة المونديال الأصعب في التاريخ على حراس المرمى
أوضح لاعب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان، داني ألفيش، رأيه في الكرة التي ستلعب بها مباريات كأس العالم المقبلة والتي تنطلق يوم 14 يونيه في روسيا.
وقال ألفيش: ” أعجبتني الكرة «تليستار»، جيدة جدا. مناسبة لمن يحب التسديد وسيئة لحراس المرمى ” ، مشيرًا إلى أن ” متعة كرة القدم في كثرة الأهداف ” .
وعن رأيه في ملعب لوزنيكي في العاصمة الروسية موسكو والذي سيستضيف افتتاح ونهائي المونديال قال لاعب برشلونة السابق ” أتمنى أن يكون العشب أفضل وأقل برودة ” .
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