بالصور.. هيئة الرياضة واليرموك ينفذان برنامج طلاء مطبات أبوعريش

تركي السالم(صدى):

نفذ مكتب هيئة الرياضة بجازان، ونادي اليرموك، برنامجا اجتماعيا يشتمل على إعادة طلاء المطبات الصناعية أمام مدارس محافظة أبوعريش، والذي يهدف إلى تثقيف قائدي المركبات، والحد من الحوادث المرورية، وتجاوز السرعة المحددة، والمحافظة على سلامة أرواح المواطنين، وطلاب المدارس، بالتعاون مع المرور، والشرطة، والبلدية.

ودشن مدير مكتب هيئة الرياضة بجازان إبراهيم رياني، ورئيس نادي اليرموك عبده أبوشرحة البرنامج الاجتماعي بطلاء المطبات باللونين الأصفر والأبيض أمام روضة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، بمشاركة 53 كشافا ممثلين لهيئة الرياضة ونادي اليرموك.

وأوضح الرياني، أن البرنامج يعد أحد البرامج الاجتماعية التي تسعى هيئة الرياضة إلى تنفيذها، مشيرا إلى أن الهدف هو توعية قائدي المركبات وتثقيفهم، والحد من الحوادث المرورية، مضيفا إلى أن البرنامج المنفذ يأتي بالتعاون مع نادي اليرموك، مقدما الشكر للجهات الحكومية المشاركة.

وأكد رئيس نادي اليرموك عبده أبوشرحة، أن أندية جازان رائدة في الأعمال المجتمعية، ونشر المسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة، لافتا إلى أن نادي اليرموك شريك أساسي في نجاح البرامج المنفذة، وأنهم سباقون لتنفيذ البرامج الهادفة لتوعية المواطنين والمجتمع من خلال فريق تطوعي للكشافة بقيادة المشرف الاجتماعي حيدر معتبي، مشيدا بتعاون هيئة الرياضة في إقامة هذا البرنامج بمحافظة أبوعريش.