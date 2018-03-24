تعليم الجوف ينفي تعليق الدراسة غدًا

علي العنزي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف، عبدالعزيز النبط، تعليق الدراسة بمدارس المنطقة، غدًا الأحد.

وقال النبط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه لم يتم اتخاذ قرار من الإدارة بعدُ بتعليق الدراسة في مدارس الجوف.

وأضاف : أن التنبيه الذي أصدره نظام الإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، حدد الحالة التي تشهدها منطقة الجوف غدًا بأنها عبارة عن أتربة مثارة تستمر إلى الثامنة من مساء غدٍ الأحد، وبالتالي فإن الأمر لا يستدعي قرارًا بتعليق الدراسة.